Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закриті пляжі та додаткові КПП: на Запоріжжі посилюють карантин

Середа, 29 квітня 2020, 22:27
Закриті пляжі та додаткові КПП: на Запоріжжі посилюють карантин

У Запорізькій області посилюють протиепідемічні заходи на святкові травневі дні, в курортних районах встановлять додаткові КПП та закриють проїзд до прибережної території Азовського моря.

Джерело: пресслужба Запорізької ОДА

Деталі: В області вирішили заборонити громадський транспорт, крім з 05.00 до 10.00 та з 15.00 до 20.00 годин 01-03 травня та 09-11 травня, а також посилити контроль щодо заборони відвідування населенням парків, скверів і т.д.

Влада просить вжити заходів щодо обмеження без нагальної потреби доступу громадян до прибережної зони Азовського моря та інших водоймищ.

В області відновлюється робота продовольчих ринків, але за умови дотримання низки вимог. Зокрема, допуск працівників, продавців і відвідувачів ринку здійснюватиметься виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у тому числі виготовленої самостійно) або респіратора; проходження безконтактного температурного скринінгу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Українська правда
Теми: Запорізька областькарантинепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Запорізька область
4 працівника загинули біля Гуляйполя від обстрілу окупантів
У Запорізькій області 4 людей загинули через обстріл, 2 поранені
За добу через агресію РФ загинули троє людей, 32 поранені
Останні новини
14:09
По всій Україні знову тривога: злетів МіГ
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
Усі новини...
Реклама: