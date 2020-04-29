Закриті пляжі та додаткові КПП: на Запоріжжі посилюють карантин

У Запорізькій області посилюють протиепідемічні заходи на святкові травневі дні, в курортних районах встановлять додаткові КПП та закриють проїзд до прибережної території Азовського моря.

Джерело: пресслужба Запорізької ОДА

Деталі: В області вирішили заборонити громадський транспорт, крім з 05.00 до 10.00 та з 15.00 до 20.00 годин 01-03 травня та 09-11 травня, а також посилити контроль щодо заборони відвідування населенням парків, скверів і т.д.

Влада просить вжити заходів щодо обмеження без нагальної потреби доступу громадян до прибережної зони Азовського моря та інших водоймищ.

В області відновлюється робота продовольчих ринків, але за умови дотримання низки вимог. Зокрема, допуск працівників, продавців і відвідувачів ринку здійснюватиметься виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у тому числі виготовленої самостійно) або респіратора; проходження безконтактного температурного скринінгу.

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Нагадаємо: Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. За словами голови уряду, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.