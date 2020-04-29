Закрытые пляжи и дополнительные КПП: на Запорожье усиливают карантин

380 просмотров
Среда, 29 апреля 2020, 22:27

В Запорожской области усиливают противоэпидемические мероприятия в праздничные майские дни, в курортных районах установят дополнительные КПП и закроют проезд к прибрежной территории Азовского моря.

Источник: пресс-служба Запорожской ОГА

Детали: В области решили запретить общественный транспорт, кроме с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов 01-03 мая и 09-11 мая, а также усилить контроль на запрет посещения населением парков, скверов и т.д.

Власти просят принять меры по ограничению без необходимости доступа граждан к прибрежной зоне Азовского моря и других водоемов.

В области восстанавливается работа продовольственных рынков, но при условии соблюдения ряда требований. В частности, допуск работников, продавцов и посетителей рынка будет осуществляться исключительно при наличии медицинской маски (в том числе изготовленной самостоятельно) или респиратора; прохождения бесконтактного температурного скрининга.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Украинская правда
Темы: Запорожская область карантин эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Небо над Запорожьем и Днепром также затянуло 17 апреля 2020, 17:35
На Запорожье закроют несколько городов на Пасху 15 апреля 2020, 17:52
Глава Запорожского облсовета заболел COVID-19, всего в области 13 случаев 30 марта 2020, 13:53
Все новости
Главные новости
Шмыгаль анонсировал новые смягчения карантина на следующем заседании правительства
У Зеленского объяснили, как маски с "Мрии" попали в "Эпицентр" Гереги
Кабмин назначил нового главу налоговой: что о нем известно
На Бали нашли мертвой украинскую семью
Все новости
исследование

Генетические факторы могут влиять на ход COVID-19

афиша

Стартует первый онлайн-фестиваль кино

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!