Закрытые пляжи и дополнительные КПП: на Запорожье усиливают карантин

В Запорожской области усиливают противоэпидемические мероприятия в праздничные майские дни, в курортных районах установят дополнительные КПП и закроют проезд к прибрежной территории Азовского моря.

Источник: пресс-служба Запорожской ОГА

Детали: В области решили запретить общественный транспорт, кроме с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов 01-03 мая и 09-11 мая, а также усилить контроль на запрет посещения населением парков, скверов и т.д.

Власти просят принять меры по ограничению без необходимости доступа граждан к прибрежной зоне Азовского моря и других водоемов.

В области восстанавливается работа продовольственных рынков, но при условии соблюдения ряда требований. В частности, допуск работников, продавцов и посетителей рынка будет осуществляться исключительно при наличии медицинской маски (в том числе изготовленной самостоятельно) или респиратора; прохождения бесконтактного температурного скрининга.

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Напомним: Кабинет министров разработал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. По словам главы правительства, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.