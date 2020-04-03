Соратник Коломойського приїжджав в ОП перед голосуванням "антиколомойского" закону — ЗМІ

Бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Тімур Міндіч напередодні голосування за так званий "антиколомойський" законопроєкт тричі відвідував Офіс президента, де зустрічався з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Джерело: матеріал "Схем", Радіо Свобода

Деталі: Журналісти зафіксували, як Тімур Міндіч відвідував Офіс президента 20, 23 та 27 березня цього року – якраз у той період тривало обговорення та підготовка до голосування Верховною Радою законопроєкту, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам і ухвалення якого є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Сам Тімур Міндіч назвав свій візит до Офісу президента "недержавними" справами. Пізніше він заявив, що його візит на Банкову пов’язаний з бажанням допомогти в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Пряма мова Тімура Міндіча: "Я прийшов туди з приводу того, щоб допомогти і надати свою допомогу, як людина, як товариш, як громадянин у зв’язку з коронавірусом. У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі".

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