МОЗ спробує допомагати хворим на COVID-19 ліками проти малярії

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що отримало три тисячі упаковок протималярійного препарату "Плаквеніл" для лікування інфікованих коронавірусом.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" 2 квітня, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на компанію "Санофі"

Пряма мова: "Компанія Sanofi передала фізично препарат лише сьогодні (2 квітня, – ред.). У нас вже готовий відповідний розподіл. Передали три тисячі упаковок. 2250 упаковок роз'їдуться по всіх областях. 750 упаковок залишається в Києві для швидкого реагування. Завтра (3 квітня, – ред.)буде підписаний наказ на відповідний договір і це відразу поїде по регіонах".

Деталі: За словами міністра, "Плаквеніл" зараз єдиний препарат, в якому є активна речовина, що безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі.

Він також додав, що є домовленості з іншими компаніями на постачання аналогічних препаратів. Зокрема, на наступному тижні готуються отримати препарати для лікування 20 тисяч пацієнтів.

Але найголовніше, за словами Степанова, що в Україні вже є підписаний протокол лікування, тому що "раніше лікарі не були нічим не озброєні".

Чому це важливо: Наразі у світі немає ні вакцини, ні ліків від коронавірусу. На цьому раніше наголошував головний санлікар Віктор Ляшко.

"Я нагадаю, що на сьогоднішній день немає специфічного лікування, є тільки симптоматичне, тобто немає таблетки, яка дозволить вилікувати хворого від коронавірусної хвороби", - заявляв він.

Ляшко закликав не довіряти інформації про "унікальні таблетки" від коронавірусу, тому що це шахрайство. Він також запевняв, що МОЗ реагуватиме на це шахрайство "досить жорстко".

"Плаквеніл" протималярійний засіб. При цьому Американська академія офтальмології попереджає, що високі дози протималярійних препаратів можуть призводити до ретинопатії. Це враження сітківки ока.

Вранці 3 березня у МОЗ також наголосили, що наразі не існує ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, а пацієнтам надається симптоматичне лікування.

Зокрема, "Плаквеніл" застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби. Препарат не рекомендують купувати в аптеках без рецепта лікаря, бо самолікування може бути небезпечним для здоров’я людей.

Раніше фармацевтична компанія "Санофі" повідомляла, що в даний час "недостатньо клінічних даних для того, щоб робити будь-які остаточні висновки про клінічну ефективність або безпеку гідроксихлорохіну (діюча речовина "Плаквенілу", – ред.) при лікуванні COVID-19".

Крім того, в "Санофі" нагадали, що в Україні препарат "Плаквеніл" зареєстрований для лікування ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, дискоїдного і системного червоного вовчака, а також дерматологічних захворювань, причиною виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного світла.

Тому в компанії підкреслювали, що "будь-яке використання цього лікарського засобу в лікуванні COVID-19 вважається використанням поза зареєстрованими показаннями off-label" (тобто за відсутності такого затвердженого показання, як хвороба, викликана COVID-19, в інструкції для медичного застосування).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: