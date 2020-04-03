МОЗ спробує допомагати хворим на COVID-19 ліками проти малярії

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що отримало три тисячі упаковок протималярійного препарату "Плаквеніл" для лікування інфікованих коронавірусом.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" 2 квітня

Пряма мова: "Компанія Sanofi передала фізично препарат лише сьогодні (2 квітня, – ред.). У нас вже готовий відповідний розподіл. Передали три тисячі упаковок. 2250 упаковок роз'їдуться по всіх областях. 750 упаковок залишається в Києві для швидкого реагування. Завтра (3 квітня, – ред.)буде підписаний наказ на відповідний договір і це відразу поїде по регіонах".

Деталі: За словами міністра, "Плаквеніл" зараз єдиний препарат, в якому є активна речовина, що безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі.

Він також додав, що є домовленості з іншими компаніями на постачання аналогічних препаратів. Зокрема, на наступному тижні готуються отримати препарати для лікування 20 тисяч пацієнтів.

Але найголовніше, за словами Степанова, що в Україні вже є підписаний протокол лікування, тому що "раніше лікарі не були нічим не озброєні".

Чому це важливо: Наразі у світі немає ні вакцини, ні ліків від коронавірусу. На цьому раніше наголошував головний санлікар Віктор Ляшко.

"Я нагадаю, що на сьогоднішній день немає специфічного лікування, є тільки симптоматичне, тобто немає таблетки, яка дозволить вилікувати хворого від коронавірусної хвороби", - заявляв він.

Ляшко закликав не довіряти інформації про "унікальні таблетки" від коронавірусу, тому що це шахрайство. Він також запевняв, що МОЗ реагуватиме на це шахрайство "досить жорстко".

Вранці 3 березня у МОЗ також наголосили, що наразі не існує ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, а пацієнтам надається симптоматичне лікування.

Зокрема, "Плаквеніл" застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби. Препарат не рекомендують купувати в аптеках без рецепта лікаря, бо самолікування може бути небезпечним для здоров’я людей.

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