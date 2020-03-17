В МОЗ нагадали: Ліків від коронавірусу немає

Проти коронавірусу немає специфічного лікування

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко на брифінгу 17 березня

Пряма мова: "Я нагадаю, що на сьогоднішній день немає специфічного лікування, є тільки симптоматичне, тобто немає таблетки, яка дозволить вилікувати хворого від коронавірусної хвороби".

Деталі: Ляшко підкреслив, що не потрібно довіряти інформації про "унікальні таблетки" від коронавірусу, тому що це шахрайство. Він додав, що МОЗ реагуватиме на це шахрайство "досить жорстко", для цього розробляється певний механізм.

Що було раніше: 17 березня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

В Україні з 18 березня тимчасового припиняється курсування залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень. У великих містах закриваються метрополітени, змінюється рух іншого громадського транспорту.

Тимчасово закриваються заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури. Доставка їжі може працювати, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист.

Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність.

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