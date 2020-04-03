Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради та пропаганді проти неї

Росія звинувачує партнерів за "нормандським форматом" – представників України, Німеччини й Франції – у "політичних іграх" і відступі від домовленості створити Консультативну раду з представниками Донбасу.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 2 квітня

Деталі: МЗС РФ заявило, що 26 березня засідання Контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі в режимі відеоконференції "закінчилося провалом", хоча раніше "завдяки прямим контактам із українськими партнерами вдалося досягти важливих домовленостей, здатних зрушити з мертвої точки процес врегулювання".

У Росії вважають, що Україна позадкувала у домовленостях, досягнутих у Мінську 11 березня, під тиском західних партнерів. Більш того, там вбачають спроби перекласти провину за "глухий кут" у врегулюванні на Росію і представників ОРДЛО.

Дослівно: "У лютому-березні сторони зблизили позиції щодо розведення сил та обміну утримуваних осіб, приступили до розробки "дорожньої карти", досягли принципової домовленості про формування Консультативної ради та фіксацію рішень Контактної групи у письмових протоколах.

Перший такий протокол із чіткими завданнями на майбутнє було підписано Донецьком, Луганськом, Києвом і ОБСЄ 11 березня ц.р. при особистій участі заступника керівника Адміністрації президента Російської Федерації Д.Н. Козака і голови Офісу президента України А.Б. Єрмака.

На жаль, після наміченого прориву стали відбуватися дивні речі. У ході телефонних переговорів помічники "нормандських" лідерів Берлін і Париж під різними приводами уникали підтримки домовленостей Києва та Донбасу. Слідом за цим на зустрічі Контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ.

Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні. Подібний відкат назад від досягнутих і зафіксованих домовленостей перекреслює позитивну динаміку, що намічалася.

За чотири дні, 30 березня, з'явилася розлога заяву міністрів закордонних справ Німеччини та Франції з черговою порцією необґрунтованих голослівних звинувачень Донбасу, який нібито причетний до пробуксовки переговорів, займає неконструктивну позицію і т.п.

Від Донецька і Луганська, незважаючи ні на що, вимагають забезпечити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ необмежену свободу переміщення по своїй території. Право республік у цілях боротьби з коронавірусом вводити по аналогії з Україною та іншими країнами Європи обмежувальні заходи – свідомо відкидається. Вельми сумнівні демократичні цінності".

Ще одне звинувачення від МЗС РФ: "Практично синхронно з цією заявою представники України в ряді міжнародних організацій, включаючи ООН, ОБСЄ і Ради Європи, запустили пропагандистську качку з обвинуваченням Росії у тому, що вона нібито намагається скористатися пандемією для скасування антиросійських санкцій.

Усі ці події скидаються на добре скоординовану лінію. Не хочеться вірити, що за нею ховається спроба торпедувати зрушення на переговорах із подолання внутрішньоукраїнської кризи й одночасно перекласти відповідальність за створений глухий кут на Росію і Донбас.

Закликаємо партнерів по "нормандського формату" припинити політичні ігри і приступити, нарешті, до серйозних переговорів щодо врегулювання конфлікту в Донбасі відповідно до мінського "Комплексу заходів" і рішень паризького саміту "четвірки" в грудні 2019 року".

Нагадаємо:

2 квітня Україна забракувала ініційований Росією проект резолюції Генасамблеї ООН про боротьбу з коронавірусом, який у разі прийняття міг допомогти РФ позбутися міжнародних санкцій.

25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбудеться у форматі відеоконференції.

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