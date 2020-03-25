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Резніков про Консультативну раду: На ТКГ онлайн нічого підписати не можуть

Середа, 25 березня 2020, 08:59
Резніков про Консультативну раду: На ТКГ онлайн нічого підписати не можуть

25 березня учасники Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі не будуть створювати Консультативну раду.

Джерело: коментар віцепрем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представника України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Олексія Резнікова, поширений Офісом президента

Пряма мова: "ТКГ відбувається у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення не може бути підписано фізично.

Більше того, безпосередньо рішення про створення може бути прийнято після консультацій із Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають".

Деталі: Рєзніков наголосив, що, зважаючи на епідемію коронавірусу, зустріч у середу пройде в форматі конфколл – відеозв'язку.

На порядку денному – припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України.

Цьому передувало: П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України, і закликав президента Володимира Зеленського відмовитися від цієї ідеї.

Передісторія:

  • 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
  • Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбудеться у форматі відеоконференції.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиДонбасОРДЛООфіс генпрокурораКабінет міністрів
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