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У двох медиків Львова підтвердили COVID-19

П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:15
У двох медиків Львова підтвердили COVID-19

У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

Джерело: сайт Львівської міської ради

Дослівно: "Один з медиків – це лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловікові 47 років. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією.

Другий лікар – з 5-ої міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню".

Деталі: Відзначається, що наразі проводять опитування осіб, з якими контактували хворі, всіх людей ізолювали, взяли біоматеріал для ПЛР-тестування. Також медики обстежують родичів хворого лікаря-анестезіолога.

Станом на ранок 3 квітня на Львівщині загалом є 13 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу, двоє осіб вже одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: 

  • Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Українська правда

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Теми: ЛьвівкоронавірусCovid-2019
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