У лікарні повезли 12 тисяч багаторазових захисних костюмів – ОПУ

Офіс президента заявляє, що до кінця наступного тижня у медичні заклади України доставлять 12 тисяч багаторазових захисних костюмів для лікарів.

Джерело: сайт ОПУ за результатами селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу

Дослівно: "Додатково до областей сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу".

Деталі: В ОПУ додали, що закупівля необхідних спецзасобів та обладнання відбувається на постійній основі.

Зокрема, вночі 3 квітня до України прибуло 100 тисяч тестів, і до вечора їх доставлять у регіони.

Також 3 квітня планують підписати контракт щодо закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів. Їх також обіцяють доставити в регіони на початку наступного тижня.

За словами міністр охорони здоров’я Максима Степанова, наразі відбувається ліцензування українських підприємств для виготовлення препаратів, які допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях та уникати ускладнень.

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