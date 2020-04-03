У лікарні повезли 12 тисяч багаторазових захисних костюмів – ОПУ

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:11

Офіс президента заявляє, що до кінця наступного тижня у медичні заклади України доставлять 12 тисяч багаторазових захисних костюмів для лікарів.

Джерело: сайт ОПУ за результатами селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу

Дослівно: "Додатково до областей сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу".

Деталі: В ОПУ додали, що закупівля необхідних спецзасобів та обладнання відбувається на постійній основі.

Зокрема, вночі 3 квітня до України прибуло 100 тисяч тестів, і до вечора їх доставлять у регіони.

Також 3 квітня планують підписати контракт щодо закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів. Їх також обіцяють доставити в регіони на початку наступного тижня.

За словами міністр охорони здоров’я Максима Степанова, наразі відбувається ліцензування українських підприємств для виготовлення препаратів, які допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях та уникати ускладнень.  

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Передісторія: 

  • Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Українська правда
Теми: Офіс президента коронавірус медицина


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