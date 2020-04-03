У лікарні повезли 12 тисяч багаторазових захисних костюмів – ОПУ
Офіс президента заявляє, що до кінця наступного тижня у медичні заклади України доставлять 12 тисяч багаторазових захисних костюмів для лікарів.
Джерело: сайт ОПУ за результатами селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу
Дослівно: "Додатково до областей сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу".
Деталі: В ОПУ додали, що закупівля необхідних спецзасобів та обладнання відбувається на постійній основі.
Зокрема, вночі 3 квітня до України прибуло 100 тисяч тестів, і до вечора їх доставлять у регіони.
Також 3 квітня планують підписати контракт щодо закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів. Їх також обіцяють доставити в регіони на початку наступного тижня.
За словами міністр охорони здоров’я Максима Степанова, наразі відбувається ліцензування українських підприємств для виготовлення препаратів, які допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях та уникати ускладнень.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Передісторія:
- Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.