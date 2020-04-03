Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОПУ через 3 місяці розповіли, чому Зеленський надумав махнути в Оман

П'ятниця, 3 квітня 2020, 16:16
В ОПУ через 3 місяці розповіли, чому Зеленський надумав махнути в Оман

В Офісі президента заявили, що візит Володимира Зеленського до Оману у січні не мав офіційного статусу, а відбувався з приватною метою, але через багаторічну відсутність візитів найвищого рівня між Україною та Оманом президент вирішив використати поїздку для зміцнення дипломатичних відносин.

Джерело: відповідь ОПУ на запит "Української правди"

Дослівно: "Поїздка президента до Султанату Оман не мала офіційного статусу, відбувалася з приватною метою та за власні кошти....

Враховуючи відсутність візитів найвищого рівня між Україною та Султанатом Оман з дати встановлення дипломатичних відносин (19 травня 1992 року), президент України використав відвідання Султанату для встановлення контактів з його керівництвом, координації взаємних кроків з метою зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізації двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва".  

Деталі: В ОПУ додали, що у зв’язку з тим, що візит був неофіційним, Офіс президента до підготовки та організації поїздки не залучався, організаційно-протокольне забезпечення візиту Зеленського до Оману не здійснювалося і делегація не передбачалася.

Зазначається, що переліт і проживання у готелі в Омані оплачувала дружина президента з власних коштів.

При цьому в ОПУ додали, що на офіційному сайті президента "всебічно висвітлюється діяльність глави держави з метою інформування громадськості про зустрічі Володимира Зеленського, які мають суспільний інтерес", зокрема, там можна ознайомитися  і з деталями зустрічей в Омані.

Також зазначається, що у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані, Зеленський "перервав свій приватний візит" до Оману та повернувся до Києва, а керівництву Оману написав листа з подякою за допомогу у швидкому поверненні на батьківщину.    

Передісторія:

  • До Оману Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. У пресслужбі повідомили про офіційний візит, проте президент скористався послугами рейсового літака за власні кошти.
  • За спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані.
  • 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ тим же чартером, яким в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
  • Під час поїздки Зеленського супроводжував його помічник Андрій Єрмак. ЗМІ припускали, що президент міг зустрічатись із представниками РФ. Таку версію в ОП заперечили та вирішили подати до суду на "Схеми". 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийОманОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: