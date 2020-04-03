В ОПУ через 3 місяці розповіли, чому Зеленський надумав махнути в Оман

В Офісі президента заявили, що візит Володимира Зеленського до Оману у січні не мав офіційного статусу, а відбувався з приватною метою, але через багаторічну відсутність візитів найвищого рівня між Україною та Оманом президент вирішив використати поїздку для зміцнення дипломатичних відносин.

Джерело: відповідь ОПУ на запит "Української правди"

Дослівно: "Поїздка президента до Султанату Оман не мала офіційного статусу, відбувалася з приватною метою та за власні кошти....

Враховуючи відсутність візитів найвищого рівня між Україною та Султанатом Оман з дати встановлення дипломатичних відносин (19 травня 1992 року), президент України використав відвідання Султанату для встановлення контактів з його керівництвом, координації взаємних кроків з метою зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізації двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва".

Деталі: В ОПУ додали, що у зв’язку з тим, що візит був неофіційним, Офіс президента до підготовки та організації поїздки не залучався, організаційно-протокольне забезпечення візиту Зеленського до Оману не здійснювалося і делегація не передбачалася.

Зазначається, що переліт і проживання у готелі в Омані оплачувала дружина президента з власних коштів.

При цьому в ОПУ додали, що на офіційному сайті президента "всебічно висвітлюється діяльність глави держави з метою інформування громадськості про зустрічі Володимира Зеленського, які мають суспільний інтерес", зокрема, там можна ознайомитися і з деталями зустрічей в Омані.

Також зазначається, що у зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані, Зеленський "перервав свій приватний візит" до Оману та повернувся до Києва, а керівництву Оману написав листа з подякою за допомогу у швидкому поверненні на батьківщину.

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