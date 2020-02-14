Офіс президента буде судитись зі "Схемами"

Офіс президента України подає до суду на програму "Схеми" через їхній сюжет про можливу зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим.

Офіс президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень".

Деталі: В ОПУ додали, що розслідування "Схем", яке ґрунтується "на домислах і відомостях з якихось таємних "джерел"" розцінюють як "відверту маніпуляцію громадською думкою".

Офіс президента також звернув увагу суспільного мовника – телеканалу "UA: Перший", – що у його ефірі розповсюджують "інформацію, яка не відповідає дійсності".

Чому це важливо: Варто зазначити, що журналісти не повідомляли про зустріч Зеленського з Патрушевим, лише зазначали, що обидва візити – президента України і представника Росії – співпали у часі в Омані. Також вказувалося, що чартерний літак Bombardier Global Express 6000, яким Зеленський повертався з Оману в Україну, прилетів з Росії, і що на його борту був секретар російського Радбезу Патрушев.

Журналісти припускали, що за таких умов Зеленський і Патрушев "мали змогу про щось домовлятись".

Водночас "Схеми" отримали коментарі у всіх згаданих у розслідуванні осіб, у яких ті заявили, що не зустрічалися з представниками російської влади.

Що було раніше: 14 лютого речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не зустрічався в Омані з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

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