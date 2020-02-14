Офіс президента буде судитись зі "Схемами"
Офіс президента України подає до суду на програму "Схеми" через їхній сюжет про можливу зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим.
Офіс президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень".
Деталі: В ОПУ додали, що розслідування "Схем", яке ґрунтується "на домислах і відомостях з якихось таємних "джерел"" розцінюють як "відверту маніпуляцію громадською думкою".
Офіс президента також звернув увагу суспільного мовника – телеканалу "UA: Перший", – що у його ефірі розповсюджують "інформацію, яка не відповідає дійсності".
Чому це важливо: Варто зазначити, що журналісти не повідомляли про зустріч Зеленського з Патрушевим, лише зазначали, що обидва візити – президента України і представника Росії – співпали у часі в Омані. Також вказувалося, що чартерний літак Bombardier Global Express 6000, яким Зеленський повертався з Оману в Україну, прилетів з Росії, і що на його борту був секретар російського Радбезу Патрушев.
Журналісти припускали, що за таких умов Зеленський і Патрушев "мали змогу про щось домовлятись".
Водночас "Схеми" отримали коментарі у всіх згаданих у розслідуванні осіб, у яких ті заявили, що не зустрічалися з представниками російської влади.
Що було раніше: 14 лютого речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент не зустрічався в Омані з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.
Передісторія:
- 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
- Розслідувачі також повідомляли, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.
- Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супровождував Зеленського під час візиту в Оман.
- Сам Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця".