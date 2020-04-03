Захист не домігся пом'якшення для Зайцевої й Дронова у Верховному суді

Верховний суд залишив чинним вирок у 10 років позбавлення волі для Олени Зайцевої та Геннадія Дронову за ДТП в Харкові, в якому загинули шестеро людей.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Деталі: 3 квітня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Зайцевої та Дронова, кожен з яких отримав покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Зазначається, що повний текст постанови проголосять 8 квітня.

Передісторія: