Захист не домігся пом'якшення для Зайцевої й Дронова у Верховному суді
П'ятниця, 3 квітня 2020, 16:21
Верховний суд залишив чинним вирок у 10 років позбавлення волі для Олени Зайцевої та Геннадія Дронову за ДТП в Харкові, в якому загинули шестеро людей.
Джерело: пресслужба Верховного суду
Деталі: 3 квітня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Зайцевої та Дронова, кожен з яких отримав покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Зазначається, що повний текст постанови проголосять 8 квітня.
Передісторія:
- Ввечері 18 жовтня 2017 року у Харкові Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з Volkswagen Touareg під управлінням Геннадія Дронова.
- У результаті Lexus вилетів на тротуарі збив 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці (4 дівчини і хлопець). Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня. Крім того, у результаті ДТП постраждала пасажирка Lexus.
- 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними і засудив обох до 10 років позбавлення волі (максимальний термін, передбачений ч.3 ст.286 ККУ). Також водіїв позбавили права керувати транспортними засобами на 3 роки.
- Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Зайцеву та Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
Українська правда