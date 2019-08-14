Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін

Джерело: Громадське

Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі за ДТП з 6 загиблими.

Деталі: Колегія суддів відмовила в апеляції обвинувачуваних. Тому згідно з вироком суду першої інстанції, і водій Lexus Олена Зайцева, і водій Volkswagen Геннадій Дронов отримують по 10 років в’язниці і змушені будуть сплатити по 500 тисяч гривень компенсації сім’ям потерпілих.

Що було раніше: Захист Зайцевої просив суд пом’якшити покарання її підзахисній й засудити її до 5 років позбавлення волі, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Захист Дронова просив апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції та закрити кримінальне провадження стосовно його підзахисного.

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