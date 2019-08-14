Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін

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Середа, 14 серпня 2019, 17:02

Джерело: Громадське

Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі за ДТП з 6 загиблими.

Деталі: Колегія суддів відмовила в апеляції обвинувачуваних. Тому згідно з вироком суду першої інстанції, і водій Lexus Олена Зайцева, і водій Volkswagen Геннадій Дронов отримують по 10 років в’язниці і змушені будуть сплатити по 500 тисяч гривень компенсації сім’ям потерпілих.   

Що було раніше: Захист Зайцевої просив суд пом’якшити покарання її підзахисній й засудити її до 5 років позбавлення волі, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Захист Дронова просив апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції та закрити кримінальне провадження стосовно його підзахисного.

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Передісторія:

  • Увечері 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської і провулку Мечникова в Харкові Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з Volkswagen Touareg під управлінням Геннадія Дронова.
  • У результаті Lexus вилетів на тротуарі збив 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці (4 дівчини і хлопець). Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня. Крім того, у результаті ДТП постраждала пасажирка Lexus.
  • 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними і засудив обох до 10 років позбавлення волі (максимальний термін, передбачений ч.3 ст.286 ККУ). Також водіїв позбавили права керувати транспортними засобами на 3 роки.
  • Зайцева, і Дронов подали апеляційні скарги на вирок.

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Теми: Харків ДТП жертви суд


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