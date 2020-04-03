З’явилися результати аналізів немовляти, мати якого померла від COVID-19 у Франківську

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:06

У немовляти, мати якого померла в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі 30 березня, коронавірусної інфекції не виявили.

Джерело: брифінг ОДА, в.о. глави Івано-Франківської ОДА  Віталій Федорів

Пряма мова Федоріва: "Вчора надійшов результат ПЛР-діагностики дитинки, яка народилася в обласному перинатальному центрі. ПЛР-діагностика від’ємна.

Тобто дитинка, на даний момент, не має ніяких захворювань, у тому числі коронавірусної інфекції. Вона знаходиться під спостереженням лікарів, стан її задовільний".

Деталі: Федорів також розповів, що аналізи на COVID-19 взяли й у немовляти, мати якого померла у міському перинатальному центрі 1 квітня.

Він додав, що породілля, яка померла 1 квітня, народилася 1991 року. Глава ОДА додав, що її немовля знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані середньої важкості, ближче до важкого.

За його словами, усім лікарям, які контактували із померлими жінками, провели експрес-тести, які дали негативний результат. Також усім контактним медикам мають додатково провести ПЛР-діагностику.

Що було раніше: В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померли 2 жінки із підтвердженим захворюванням на COVID-19. Обидві жінки померли 30 березня.

Одна з них породілля, інша – була у лікарні після планової гінекологічної операції.

У міському перинатальному центрі Франківська 1 квітня раптово померла ще одна породілля. Жінці зробили кесарів розтин на 34-35 тижні вагітності, щоб врятувати немовля.

Розтин жінки показав підозру на двосторонню пневмонію, тому її аналізи направили до референс-лабораторії МОЗ, аби підтвердити чи спростувати підозру на коронавірусну інфекцію.

Ще одна вагітна із підтвердженим коронавірусом наразі ізольована в окремій палаті міського пологового Франківська. Вона у задовільному стані.

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Передісторія:

  • У породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня, лабораторно підтвердили COVID-19, результати тестування її дитини ще чекають. 
  • 1 квітня повідомили про смерть ще однієї жінки у Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Хвору прооперували 3 березня через захворювання тіла матки. Вона померла 30 березня. У жінки були проблеми з ожирінням, цукровий діабет та інші хронічні захворювання. 
  • 1 квітня в Івано-Франківському міському перинатальному центрі померла породілля, у якої підозрюють захворювання на COVID-19.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Івано-Франківська область Івано-Франківськ коронавірус Covid-2019


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