Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З’явилися результати аналізів немовляти, мати якого померла від COVID-19 у Франківську

П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:06
З’явилися результати аналізів немовляти, мати якого померла від COVID-19 у Франківську

У немовляти, мати якого померла в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі 30 березня, коронавірусної інфекції не виявили.

Джерело: брифінг ОДА, в.о. глави Івано-Франківської ОДА  Віталій Федорів

Пряма мова Федоріва: "Вчора надійшов результат ПЛР-діагностики дитинки, яка народилася в обласному перинатальному центрі. ПЛР-діагностика від’ємна.

Тобто дитинка, на даний момент, не має ніяких захворювань, у тому числі коронавірусної інфекції. Вона знаходиться під спостереженням лікарів, стан її задовільний".

Деталі: Федорів також розповів, що аналізи на COVID-19 взяли й у немовляти, мати якого померла у міському перинатальному центрі 1 квітня.

Він додав, що породілля, яка померла 1 квітня, народилася 1991 року. Глава ОДА додав, що її немовля знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані середньої важкості, ближче до важкого.

За його словами, усім лікарям, які контактували із померлими жінками, провели експрес-тести, які дали негативний результат. Також усім контактним медикам мають додатково провести ПЛР-діагностику.

Що було раніше: В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померли 2 жінки із підтвердженим захворюванням на COVID-19. Обидві жінки померли 30 березня.

Одна з них породілля, інша – була у лікарні після планової гінекологічної операції.

У міському перинатальному центрі Франківська 1 квітня раптово померла ще одна породілля. Жінці зробили кесарів розтин на 34-35 тижні вагітності, щоб врятувати немовля.

Розтин жінки показав підозру на двосторонню пневмонію, тому її аналізи направили до референс-лабораторії МОЗ, аби підтвердити чи спростувати підозру на коронавірусну інфекцію.

Ще одна вагітна із підтвердженим коронавірусом наразі ізольована в окремій палаті міського пологового Франківська. Вона у задовільному стані.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • У породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня, лабораторно підтвердили COVID-19, результати тестування її дитини ще чекають. 
  • 1 квітня повідомили про смерть ще однієї жінки у Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Хвору прооперували 3 березня через захворювання тіла матки. Вона померла 30 березня. У жінки були проблеми з ожирінням, цукровий діабет та інші хронічні захворювання. 
  • 1 квітня в Івано-Франківському міському перинатальному центрі померла породілля, у якої підозрюють захворювання на COVID-19.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьІвано-ФранківськкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
"Їдь у свій Бахмут": у "Буковелі" чоловік образив військового на реабілітації
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: