З’явилися результати аналізів немовляти, мати якого померла від COVID-19 у Франківську
У немовляти, мати якого померла в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі 30 березня, коронавірусної інфекції не виявили.
Джерело: брифінг ОДА, в.о. глави Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів
Пряма мова Федоріва: "Вчора надійшов результат ПЛР-діагностики дитинки, яка народилася в обласному перинатальному центрі. ПЛР-діагностика від’ємна.
Тобто дитинка, на даний момент, не має ніяких захворювань, у тому числі коронавірусної інфекції. Вона знаходиться під спостереженням лікарів, стан її задовільний".
Деталі: Федорів також розповів, що аналізи на COVID-19 взяли й у немовляти, мати якого померла у міському перинатальному центрі 1 квітня.
Він додав, що породілля, яка померла 1 квітня, народилася 1991 року. Глава ОДА додав, що її немовля знаходиться на апараті штучної вентиляції легень у стані середньої важкості, ближче до важкого.
За його словами, усім лікарям, які контактували із померлими жінками, провели експрес-тести, які дали негативний результат. Також усім контактним медикам мають додатково провести ПЛР-діагностику.
Що було раніше: В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померли 2 жінки із підтвердженим захворюванням на COVID-19. Обидві жінки померли 30 березня.
Одна з них породілля, інша – була у лікарні після планової гінекологічної операції.
У міському перинатальному центрі Франківська 1 квітня раптово померла ще одна породілля. Жінці зробили кесарів розтин на 34-35 тижні вагітності, щоб врятувати немовля.
Розтин жінки показав підозру на двосторонню пневмонію, тому її аналізи направили до референс-лабораторії МОЗ, аби підтвердити чи спростувати підозру на коронавірусну інфекцію.
Ще одна вагітна із підтвердженим коронавірусом наразі ізольована в окремій палаті міського пологового Франківська. Вона у задовільному стані.
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Передісторія:
- У породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня, лабораторно підтвердили COVID-19, результати тестування її дитини ще чекають.
- 1 квітня повідомили про смерть ще однієї жінки у Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Хвору прооперували 3 березня через захворювання тіла матки. Вона померла 30 березня. У жінки були проблеми з ожирінням, цукровий діабет та інші хронічні захворювання.
- 1 квітня в Івано-Франківському міському перинатальному центрі померла породілля, у якої підозрюють захворювання на COVID-19.