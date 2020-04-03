65 наметів серед поля: В Україні почали відкривати місця для обсервації

Рятувальники ДСНС у Дніпропетровській області встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації людей, заражених COVID-19.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Це пілотний проект ізольованого містечка для обсервації людей, в якому можуть розмістити до 130 людей.

Протягом двох днів рятувальники облаштували табір з 65 наметами, пристосованих для проживання людей, а також господарчу частину, зону санітарної обробки та намети з душовими й роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовані 2 намети для перебування медичного персоналу.

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей й постільної білизни.

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