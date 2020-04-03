65 наметів серед поля: В Україні почали відкривати місця для обсервації

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:28

Рятувальники ДСНС у Дніпропетровській області встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації людей, заражених COVID-19.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Це пілотний проект ізольованого містечка для обсервації людей, в якому можуть розмістити до 130 людей.

Протягом двох днів рятувальники облаштували табір з 65 наметами, пристосованих для проживання людей, а також господарчу частину, зону санітарної обробки та намети з душовими й роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовані 2 намети для перебування медичного персоналу.

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей й постільної білизни.

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Передісторія: 

  • Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Українська правда
Теми: ДСНС коронавірус епідемія Дніпропетровська область


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