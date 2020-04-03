Нардеп "Слуги народу" запевняє, що вилікувався від COVID-19 та зібрався додому
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко заявляє, що вилікувався від коронавірусної інфекції, і в понеділок його випишуть з Олександрівської лікарні Києва.
Джерело: Горбенко у Facebook
Пряма мова Горбенка: "Тест ПЦР дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. При надходженні стан був тяжким".
Деталі: Нардеп розповів, чим його лікували в лікарні.
Він також порадив при перших симптомах хвороби "відразу починати лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах".
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Передісторія:
- 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
- Пізніше хворобу підхопили нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Лукашев та від фракції "Слуга народу" – Руслан Горбенко.