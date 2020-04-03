Нардеп "Слуги народу" запевняє, що вилікувався від COVID-19 та зібрався додому

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко заявляє, що вилікувався від коронавірусної інфекції, і в понеділок його випишуть з Олександрівської лікарні Києва.

Джерело: Горбенко у Facebook

Пряма мова Горбенка: "Тест ПЦР дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. При надходженні стан був тяжким".

Деталі: Нардеп розповів, чим його лікували в лікарні.

Він також порадив при перших симптомах хвороби "відразу починати лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах".

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