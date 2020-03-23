Шахов про 10-й день коронавірусу: Перша спокійна ніч, апетиту нема

Народний депутат "опозиційної платформи – За життя" Сергій Шахов заявляє, що на 10-й день захворювання коронавірусною хворобою COVID 19 він має сухий кашель, трохи підвищену температуру, біль у горлі й нежить.

Джерело: допис у Telegram "Коронований Шахов" за 23 березня

Пряма мова: "10-й день хвороби. З’явився час для роздумів. Практично постільний режим. Кашель сухий і тяжкий.

Температуру збили до 37! Нежить. Біль у горлі (п’ю багато рідини).

Спав добре (це перша спокійна ніч). Апетиту нема (дві доби не їм), але це може бути через лікарняні умочи. Випорожнення вчора було нормальне. Час від часу болить голова".

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