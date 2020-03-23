Шахов про 10-й день коронавірусу: Перша спокійна ніч, апетиту нема

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Понеділок, 23 березня 2020, 13:19

Народний депутат "опозиційної платформи – За життя" Сергій Шахов заявляє, що на 10-й день захворювання коронавірусною хворобою COVID 19 він має сухий кашель, трохи підвищену температуру, біль у горлі й нежить.

Джерело: допис у Telegram "Коронований Шахов" за 23 березня

Пряма мова: "10-й день хвороби. З’явився час для роздумів. Практично постільний режим. Кашель сухий і тяжкий.

Температуру збили до 37! Нежить. Біль у горлі (п’ю багато рідини).

Спав добре (це перша спокійна ніч). Апетиту нема (дві доби не їм), але це може бути через лікарняні умочи. Випорожнення вчора було нормальне. Час від часу болить голова".

Передісторія: 

  • 18 березня стало відомо, що у депутата ОПЗЖ Сергія Шахова діагностували коронавірусне захворювання COVID 19.
  • 21 березня його госпіталізували з пневмонією.
  • Шахов заявляв, що заразився в Україні.
  • За даними Сергія Лещенка, цей нардеп їздив до Куршавелю на 8 березня і летів назад у літаку, інші пасажири якого також підхопили коронавірус. 

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Верховна Рада


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