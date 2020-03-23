Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шахов про 10-й день коронавірусу: Перша спокійна ніч, апетиту нема

Понеділок, 23 березня 2020, 12:19
Шахов про 10-й день коронавірусу: Перша спокійна ніч, апетиту нема

Народний депутат із групи "Довіра" Сергій Шахов заявляє, що на 10-й день захворювання коронавірусною хворобою COVID 19 він має сухий кашель, трохи підвищену температуру, біль у горлі й нежить.

Джерело: допис у Telegram "Коронований Шахов" за 23 березня

Пряма мова: "10-й день хвороби. З’явився час для роздумів. Практично постільний режим. Кашель сухий і тяжкий.

Температуру збили до 37! Нежить. Біль у горлі (п’ю багато рідини).

Спав добре (це перша спокійна ніч). Апетиту нема (дві доби не їм), але це може бути через лікарняні умови. Випорожнення вчора було нормальне. Час від часу болить голова".

Передісторія: 

  • 18 березня стало відомо, що у депутата Сергія Шахова діагностували коронавірусне захворювання COVID 19.
  • 21 березня його госпіталізували з пневмонією.
  • Шахов заявляв, що заразився в Україні.
  • За даними Сергія Лещенка, цей нардеп їздив до Куршавелю на 8 березня і летів назад у літаку, інші пасажири якого також підхопили коронавірус. 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: