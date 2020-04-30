Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У селі на Львівщині спалах COVID-19: виявили більше 20 хворих

Четвер, 30 квітня 2020, 00:16
У селі на Львівщині спалах COVID-19: виявили більше 20 хворих

У селі Давидів (Львівської області) експрес-тестування підтвердило понад 20 випадків коронавірусу. 

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у с. Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців". 

Деталі: Зазначається, що позитивні результати відправлятимуть на додаткове ПЛР-тестування. 

Наразі медики намагаються встановити джерело інфікування. 

У самому ж селі, стверджує голова ОДА, "здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпечення порядку".

Козицький пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом. 

Нагадаємо:

  • За останню добу, 28 квітня, зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали.
  • Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.
  • На Львівщині тоді ж звітували про 405 випадків зараження.

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: