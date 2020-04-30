У селі на Львівщині спалах COVID-19: виявили більше 20 хворих

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Четвер, 30 квітня 2020, 00:16

У селі Давидів (Львівської області) експрес-тестування підтвердило понад 20 випадків коронавірусу. 

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у с. Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців". 

Деталі: Зазначається, що позитивні результати відправлятимуть на додаткове ПЛР-тестування. 

Наразі медики намагаються встановити джерело інфікування. 

У самому ж селі, стверджує голова ОДА, "здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпечення порядку".

Козицький пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом. 

Нагадаємо:

  • За останню добу, 28 квітня, зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали.
  • Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.
  • На Львівщині тоді ж звітували про 405 випадків зараження.

Українська правда
Теми: коронавірус Львівщина


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