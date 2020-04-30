У селі на Львівщині спалах COVID-19: виявили більше 20 хворих

У селі Давидів (Львівської області) експрес-тестування підтвердило понад 20 випадків коронавірусу.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook

Пряма мова: "Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у с. Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців".

Деталі: Зазначається, що позитивні результати відправлятимуть на додаткове ПЛР-тестування.

Наразі медики намагаються встановити джерело інфікування.

У самому ж селі, стверджує голова ОДА, "здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпечення порядку".

Козицький пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом.

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