У селі на Львівщині спалах COVID-19: виявили більше 20 хворих
У селі Давидів (Львівської області) експрес-тестування підтвердило понад 20 випадків коронавірусу.
Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook
Пряма мова: "Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у с. Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців".
Деталі: Зазначається, що позитивні результати відправлятимуть на додаткове ПЛР-тестування.
Наразі медики намагаються встановити джерело інфікування.
У самому ж селі, стверджує голова ОДА, "здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпечення порядку".
Козицький пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом.
Нагадаємо:
- За останню добу, 28 квітня, зафіксовано 456 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 11 пацієнтів померли, а 111 одужали.
- Загалом станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.
- На Львівщині тоді ж звітували про 405 випадків зараження.