В селе на Львовщине вспышка COVID-19: обнаружили более 20 больных
Четверг, 30 апреля 2020, 00:16
В селе Давыдов (Львовской области) экспресс-тестирование подтвердило более 20 заражений коронавирусом.
Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook
Прямая речь: "Более 20 инфицированных COVID-19 обнаружено в с. Давыдов Пустомытовского района. Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей".
Детали: Отмечается, что положительные результаты отправят на дополнительное ПЦР-тестирование.
Сейчас медики пытаются установить источник инфицирования.
В самом же селе, утверждает председатель ОГА, "осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечения порядка".
Козицкий пообещал предоставить более подробную информацию позже.
Напомним:
- За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
- Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели.
- На Львовщине тогда же отчитывались о 405 случаях заражения.
Украинская правда