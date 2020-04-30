В селе на Львовщине вспышка COVID-19: обнаружили более 20 больных

В селе Давыдов (Львовской области) экспресс-тестирование подтвердило более 20 заражений коронавирусом.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь: "Более 20 инфицированных COVID-19 обнаружено в с. Давыдов Пустомытовского района. Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей".

Детали: Отмечается, что положительные результаты отправят на дополнительное ПЦР-тестирование.

Сейчас медики пытаются установить источник инфицирования.

В самом же селе, утверждает председатель ОГА, "осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечения порядка".

Козицкий пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Напомним: