Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США протестували на коронавірус понад 6 мільйонів осіб

Четвер, 30 квітня 2020, 01:52
США протестували на коронавірус понад 6 мільйонів осіб

Сполучені Штати провели 6 мільйонів 26 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, "Інтерфакс

Деталі: З усіх підтверджених у світі випадків зараження – близько третини зафіксовано у США. Нині там діагностували 1 мільйон 36 тисяч інфікувань, усього ж – 3 мільйони 187 тисяч. 

За словами президента США Дональда Трампа, вказана кількість тестів є більшою, чим у будь-якій іншій країні. 

Майк Пенс, віцепрезидент США, додав, що Штати проводять близько мільйона тестів на тиждень. Найближчим часом їх кількість планується збільшити до 2 мільйонів на тиждень. 

Нині ж у США зареєстрували понад 60 тисяч смертей пацієнтів із коронавірусом. Вилікувались від захворювання більше 120 тисяч людей.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За інформацією CNN, менше ніж за три місяці більше американців померло від коронавірусу, ніж загинуло військовослужбовців США під час війни у ​​В'єтнамі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
США
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: