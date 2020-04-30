США протестували на коронавірус понад 6 мільйонів осіб

Сполучені Штати провели 6 мільйонів 26 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, "Інтерфакс"

Деталі: З усіх підтверджених у світі випадків зараження – близько третини зафіксовано у США. Нині там діагностували 1 мільйон 36 тисяч інфікувань, усього ж – 3 мільйони 187 тисяч.

За словами президента США Дональда Трампа, вказана кількість тестів є більшою, чим у будь-якій іншій країні.

Майк Пенс, віцепрезидент США, додав, що Штати проводять близько мільйона тестів на тиждень. Найближчим часом їх кількість планується збільшити до 2 мільйонів на тиждень.

Нині ж у США зареєстрували понад 60 тисяч смертей пацієнтів із коронавірусом. Вилікувались від захворювання більше 120 тисяч людей.

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