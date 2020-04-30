США протестували на коронавірус понад 6 мільйонів осіб

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Четвер, 30 квітня 2020, 01:52

Сполучені Штати провели 6 мільйонів 26 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, "Інтерфакс

Деталі: З усіх підтверджених у світі випадків зараження – близько третини зафіксовано у США. Нині там діагностували 1 мільйон 36 тисяч інфікувань, усього ж – 3 мільйони 187 тисяч. 

За словами президента США Дональда Трампа, вказана кількість тестів є більшою, чим у будь-якій іншій країні. 

Майк Пенс, віцепрезидент США, додав, що Штати проводять близько мільйона тестів на тиждень. Найближчим часом їх кількість планується збільшити до 2 мільйонів на тиждень. 

Нині ж у США зареєстрували понад 60 тисяч смертей пацієнтів із коронавірусом. Вилікувались від захворювання більше 120 тисяч людей.

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Нагадаємо:

  • За інформацією CNN, менше ніж за три місяці більше американців померло від коронавірусу, ніж загинуло військовослужбовців США під час війни у ​​В'єтнамі.

Українська правда
Теми: США коронавірус


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