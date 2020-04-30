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США протестировали на коронавирус более 6 миллионов человек

Четверг, 30 апреля 2020, 01:52
США протестировали на коронавирус более 6 миллионов человек

Соединенные Штаты провели 6 миллионов 26 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, "Интерфакс"

Детали: Из всех подтвержденных в мире случаев заражения – около трети зафиксировано в США. Сейчас там диагностировали 1 миллион 36 тысяч инфицирований, всего же – 3 миллиона 187 тысяч.

По словам президента Дональда Трампа, США сделали больше тестов, чем любая другая страна.

Майк Пенс, вице-президент США, добавил, что Штаты проводят около миллиона тестов в неделю. В ближайшее время их количество планируется увеличить до 2 миллионов в неделю.

Сейчас же в США зарегистрировали более 60 тысячи смертей пациентов с коронавирусом. Вылечились от заболевания более 120 тысяч человек.

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Напомним:

  • По информации CNN, менее чем за три месяца больше американцев умерли от коронавируса, чем погибло военнослужащих США во время войны во Вьетнаме.

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус
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