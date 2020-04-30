На Рівненщині вирішили покарати лікарів, звинувачують у поширенні COVID-19

За словами очільника Рівненської ОДА, велика кількість заражень на коронавірус серед медпрацівників спричинена порушеннями, які допустили керівники медустанови.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Дослівно: "Завершено епідрозслідування в Рівненській обласній клінічній лікарні щодо великої кількості випадків захворювання медиків на COVID-19. За результатами виявлено порушення, які були допущені в режимі роботи даного закладу".

Деталі: Голова ОДА повідомив, що у 7 відділеннях Рівненської обласної клінічної лікарні зафіксували найбільше розповсюдження інфекції.

Зокрема, коронавірус виявили у відділеннях анестезіології, інтенсивної терапії, мікрохірургії вуха та сурдоневрології, гнійної хірургії, проктології, центрах ортопедії та травматології, торакальної хірургії.

Відповідна комісія вирішила притягнути до відповідальності головного лікаря та заступників, які причетні до організації санітарно-епідеміологічних заходів. Водночас, яке саме покарання загрожує головному лікарю та заступникам Коваль не повідомив.

Окрім того, догану вирішили оголосити начальнику управління охорони здоров'я ОДА, його заступнику та іншим посадовцям, які, як пише Коваль, причетні до порушення умов діяльності закладу.

За словами керівника облдержадміністрації, у Рівненській обласній лікарні COVID-19 підтверджено у 88 медичних працівників.

29 квітня в області підтвердили 33 нових випадки захворювання. Серед них 7 медпрацівників.

Усього на Рівненщині зареєстрували 631 випадок інфікування на COVID-19.

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