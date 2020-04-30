На Ровенщине решили наказать врачей, обвиняют в распространении COVID-19

По словам главы Ровенской ОГА, большое количество заражений коронавирусом среди медработников вызвано нарушениями, которые допустили руководителей медучреждения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Дословно: "Завершено эпидрасследование в Ровенской областной клинической больницы по большому количеству случаев заболевания медиков COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного учреждения".

Детали: Председатель ОГА сообщил, что в 7 отделениях Ровенской областной клинической больницы зафиксировали наибольшее распространение инфекции.

В частности, коронавирус обнаружили в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии.

Соответствующая комиссия решила привлечь к ответственности главного врача и заместителей, причастных к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. В то же время, какое именно наказание грозит главному врачу и заместителям Коваль не сообщил.

Кроме того, выговор решили объявить начальнику управления здравоохранения ОГА, его заместителю и другим должностным лицам, которые, как пишет Коваль, причастны к нарушению условий деятельности учреждения.

По словам руководителя облгосадминистрации, в Ровенской областной больнице COVID-19 подтвержден в 88 медицинских работников.

29 апреля в области подтвердили 33 новых случаев заболевания. Среди них 7 медработников.

Всего в Ровенской зарегистрирован 631 случай инфицирования COVID-19.

Напомним: