На Ровенщине решили наказать врачей, обвиняют в распространении COVID-19
По словам главы Ровенской ОГА, большое количество заражений коронавирусом среди медработников вызвано нарушениями, которые допустили руководителей медучреждения.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook
Дословно: "Завершено эпидрасследование в Ровенской областной клинической больницы по большому количеству случаев заболевания медиков COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного учреждения".
Детали: Председатель ОГА сообщил, что в 7 отделениях Ровенской областной клинической больницы зафиксировали наибольшее распространение инфекции.
В частности, коронавирус обнаружили в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии.
Соответствующая комиссия решила привлечь к ответственности главного врача и заместителей, причастных к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. В то же время, какое именно наказание грозит главному врачу и заместителям Коваль не сообщил.
Кроме того, выговор решили объявить начальнику управления здравоохранения ОГА, его заместителю и другим должностным лицам, которые, как пишет Коваль, причастны к нарушению условий деятельности учреждения.
По словам руководителя облгосадминистрации, в Ровенской областной больнице COVID-19 подтвержден в 88 медицинских работников.
29 апреля в области подтвердили 33 новых случаев заболевания. Среди них 7 медработников.
Всего в Ровенской зарегистрирован 631 случай инфицирования COVID-19.
Напомним:
- За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
- Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели.