На Ровенщине решили наказать врачей, обвиняют в распространении COVID-19

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Четверг, 30 апреля 2020, 02:32

По словам главы Ровенской ОГА, большое количество заражений коронавирусом среди медработников вызвано нарушениями, которые допустили руководителей медучреждения.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Дословно: "Завершено эпидрасследование в Ровенской областной клинической больницы по большому количеству случаев заболевания медиков COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного учреждения".

Детали: Председатель ОГА сообщил, что в 7 отделениях Ровенской областной клинической больницы зафиксировали наибольшее распространение инфекции.

В частности, коронавирус обнаружили в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии.

Соответствующая комиссия решила привлечь к ответственности главного врача и заместителей, "причастных к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий". В то же время, какое именно наказание грозит главному врачу и заместителям Коваль не сообщил.

Кроме того, выговор решили объявить начальнику управления здравоохранения ОГА, его заместителю и другим должностным лицам, которые, как пишет Коваль, причастны к нарушению условий деятельности учреждения.

По словам руководителя облгосадминистрации, в Ровенской областной больнице COVID-19 подтвержден в 88 медицинских работников.

29 апреля в области подтвердили 33 новых случаев заболевания. Среди них 7 медработников.

Всего в Ровенской зарегистрирован 631 случай инфицирования COVID-19.

Напомним:

  • За последние сутки, 28 апреля, зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
  • Всего по состоянию на 9 утра 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели.

Украинская правда
Темы: Ровенская область коронавирус медицина


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