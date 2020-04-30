Коронавірус побороли мільйон осіб

Перший мільйон людей вилікувався від коронавірусної хвороби. Активними залишаються 1 мільйон 990 тисяч випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше тих, хто поборов хворобу, зареєстровано у США – 147 тисяч. В Іспанії одужали 132 тисячі осіб, у Німеччині – 120 тисяч, у Китаї – 77 тисяч, в Ірані – 73 тисячі, в Італії – понад 71 тисяча.

Також більше 48 тисяч людей вилікувались у Франції, у Туреччині – 44 тисячі, у Бразилії – близько 34 тисяч.

Померли від COVID-19 228 тисяч людей.

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