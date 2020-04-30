Коронавирус побороли миллион человек

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Четверг, 30 апреля 2020, 04:17

Первый миллион человек вылечился от коронавирусной болезни. Активными остаются 1 миллион 990 тысяч случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего тех, кто поборол болезнь, зарегистрировано в США – 147 тысяч. В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии – 120 тысяч, в Китае – 77 тысяч, в Иране – 73 тысячи, в Италии – более 71 тысячи. 

 
Снимок экрана

Также более 48 тысяч человек вылечились во Франции, в Турции – 44 тысячи, в Бразилии – около 34 тысяч.

Умерли от COVID-19 228 тысяч человек.

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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