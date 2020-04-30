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В Крыму оштрафовали имама за проведение пятничной молитвы

Четверг, 30 апреля 2020, 06:06
В Крыму оштрафовали имама за проведение пятничной молитвы
Фото: Крымская солидарность

Подконтрольный российской оккупационной власти "суд" оштрафовал на 30 000 рублей имама Длявера Халилова за проведение пятничной молитвы.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: Так называемый "районный суд" в поселке Советский признал виновным имама в "нарушении общественного порядка".

Его осудили за проведение джума намаз (пятничной молитвы – УП).

Имам проводил ее в мечети, которая работает 16 лет. "Но вдруг оказалось, что это не мечеть, а какой-то спорткомплекс, а он не имам мечети, а нарушитель закона", – рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

Доказательства защиты, а именно показания членов религиозной общины, "суд" не принял во внимание. На заседании адвокат также предоставил документы, подтверждающие, что религиозная община функционирует 16 лет.

Представитель так называемой "прокуратуры" объяснила, что 20 марта вместе с сотрудниками правоохранительных органов прибыли в мечеть, чтобы проверить религиозную организацию. О том, что указанное сооружение является "спорткомплексом" сотрудники "прокуратуры" не знали. В то же время было известно о проведении праздничных мероприятий.

Напомним:

  • ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татары
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