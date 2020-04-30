Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За день у світі померли 6,5 тисяч пацієнтів із коронавірусом

Четвер, 30 квітня 2020, 06:36
За день у світі померли 6,5 тисяч пацієнтів із коронавірусом

Найбільше летальних випадків від коронавірусу 29 квітня зареєстрували у США – 2390 жертв. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Цього ж дня у Великій Британії підтвердили 795 смертей, в Іспанії – 453, у Бразилії – 448, у Франції – 427, в Італії – 323, у Бельгії – 170, у Німеччині – 153.

За добу найбільше нових випадків захворювання виявили також у США – 28,4 тисяч. У Бразилії діагностували 6,4 тисяч випадків, у Росії – 5,8 тисяч, в Іспанії – 4,7 тисяч, у Великій Британії – понад 4 тисячі.

Усього 29 квітня кількість нових хворих на коронавірус зросла на 81 тисячу.

З початку спалаху захворювання померли 228 тисяч людей.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: