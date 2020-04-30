За день у світі померли 6,5 тисяч пацієнтів із коронавірусом
Найбільше летальних випадків від коронавірусу 29 квітня зареєстрували у США – 2390 жертв.
Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Цього ж дня у Великій Британії підтвердили 795 смертей, в Іспанії – 453, у Бразилії – 448, у Франції – 427, в Італії – 323, у Бельгії – 170, у Німеччині – 153.
За добу найбільше нових випадків захворювання виявили також у США – 28,4 тисяч. У Бразилії діагностували 6,4 тисяч випадків, у Росії – 5,8 тисяч, в Іспанії – 4,7 тисяч, у Великій Британії – понад 4 тисячі.
Усього 29 квітня кількість нових хворих на коронавірус зросла на 81 тисячу.
З початку спалаху захворювання померли 228 тисяч людей.
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Нагадаємо:
- Перший мільйон людей вилікувався від коронавірусної хвороби. Активними залишаються 1 мільйон 990 тисяч випадків захворювання.