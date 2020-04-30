За день у світі померли 6,5 тисяч пацієнтів із коронавірусом

Найбільше летальних випадків від коронавірусу 29 квітня зареєстрували у США – 2390 жертв.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Цього ж дня у Великій Британії підтвердили 795 смертей, в Іспанії – 453, у Бразилії – 448, у Франції – 427, в Італії – 323, у Бельгії – 170, у Німеччині – 153.

За добу найбільше нових випадків захворювання виявили також у США – 28,4 тисяч. У Бразилії діагностували 6,4 тисяч випадків, у Росії – 5,8 тисяч, в Іспанії – 4,7 тисяч, у Великій Британії – понад 4 тисячі.

Усього 29 квітня кількість нових хворих на коронавірус зросла на 81 тисячу.

З початку спалаху захворювання померли 228 тисяч людей.

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