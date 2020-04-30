За день в мире умерли 6,5 тысяч пациентов с COVID-19
Больше всего летальных случаев от коронавируса 29 апреля зарегистрировали в США – 2390 жертв.
Источник: данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: В этот же день в Великобритании подтвердили 795 смертей, в Испании – 453, в Бразилии – 448, во Франции – 427, в Италии – 323, в Бельгии – 170, в Германии – 153.
В сутки больше всего новых случаев заболевания обнаружили также в США – 28,4 тысяч. В Бразилии диагностировали 6,4 тысяч случаев, в России – 5,8 тысяч, в Испании – 4,7 тысяч, в Великобритании – более 4 тысяч.
Всего 29 апреля количество новых больных коронавирусом выросло на 81 тысячу.
С начала вспышки заболевания умерли 228 тысяч человек.
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Напомним:
- Первый миллион людей вылечился от коронавирусной болезни. Активными остаются 1 миллион 990 тысяч случаев заболевания.