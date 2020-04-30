29 квітня російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Джерело: повiдомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Найбільше порушень режим "тиші" зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Бойовики відкривали вогонь біля Верхньоторецького, Новомихайлівки, Водяного, Гнутового, Павлополя, Старогнатівки та Авдіївки.

Також найманці відкривали вогонь біля Мар’їнки, Новотошківського, Оріхового та Новозванівки.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування", – заявили у штабі.

За даними розвідки, українські військові знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.