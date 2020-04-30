Бойовики порушували "тишу" 15 разів – ООС

116 переглядів
Четвер, 30 квітня 2020, 07:20

29 квітня російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Джерело: повiдомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Найбільше порушень режим "тиші" зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Бойовики відкривали вогонь біля Верхньоторецького, Новомихайлівки, Водяного, Гнутового, Павлополя, Старогнатівки та Авдіївки. 

Також найманці відкривали вогонь біля Мар’їнки, Новотошківського, Оріхового та Новозванівки. 

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування", – заявили у штабі. 

За даними розвідки, українські військові знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російські найманці обстріляли житлові будинки Золотого-4 29 квітня 2020, 21:47
Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ 29 квітня 2020, 18:44
Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі 29 квітня 2020, 18:26
Усі новини
Головні новини
Пропустив 5 засідань Ради: "слуга" вилетів на Кіпр перед закриттям кордону
Автоматика вимкнула блок на Рівненській АЕС – Герус
Шмигаль анонсував нові пом’якшення карантину на наступному засіданні уряду
У Зеленського пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр" Гереги  
Усі новини
Фото

Найпрекрасніші птахи світу живуть в Бразилії

Фото

Як виглядає світ під час карантину