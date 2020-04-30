Боевики нарушили "тишину" 15 раз – ООС
29 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".
Детали: Больше всего нарушений режим "тишины" зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики открывали огонь возле Верхнеторецкого, Новомихайловки, Водяного, Гнутово, Павлополя, Старогнатовки и Авдеевки.
Также наемники открывали огонь у Марьинки, Новотошковского, Орехово и Новозвановки.
"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирования", – заявили в штабе.
По данным разведки, украинские военные уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.