Боевики нарушали "тишину" 15 раз – ООС

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Четверг, 30 апреля 2020, 07:20

29 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: Больше всего нарушений режим "тишины" зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики открывали огонь возле Верхнеторецкого, Новомихайловки, Водяного, Гнутово, Павлополя, Старогнатовки и Авдеевки.

Также наемники открывали огонь у Марьинки, Новотошковского, Орехово и Новозвановки.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирования", – заявили в штабе.

По данным разведки, украинские военные уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс


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