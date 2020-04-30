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Спада не заметно: 540 новых случаев коронавируса и 11 смертей за сутки в Украине

Четверг, 30 апреля 2020, 09:18
Спада не заметно: 540 новых случаев коронавируса и 11 смертей за сутки в Украине

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, выздоровели 125 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников. Был госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Хорошая новость – 125 человек выздоровели".

 

Детали: Всего за все время эпидемии подтверждено 10 406 случаев COVID-19, в частности у 717 детей и 2063 медика.

В результате осложнений в целом умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.

1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников.

На амбулаторном лечении 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники.

Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В региональном разрезе больше всего случаев 29 апреля было обнаружено в Киеве (60), в Черновицкой области (82), Тернопольской области (71), Ровенской области (49).

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 417 (127 выздоровели)

Волынская обл. – 280 (60 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 347 (23 выздоровели)

Донецкая обл. – 68 (10 выздоровели)

Житомирская обл. – 374 (21 выздоровел)

Закарпатская обл. – 419 (48 выздоровели)

Запорожская обл. – 243 (62 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 862 (72 выздоровели)

г. Киев – 1401 случай (75 выздоровели)

Киевская обл. – 664 (73 выздоровели)

Кировоградская обл. – 391 (100 выздоровели)

Львовская обл. – 430 (77 выздоровели)

Луганская обл. – 33 (4 выздоровели)

Николаевская обл. – 126 (5 выздоровели)

Одесская обл. – 277 (15 выздоровели)

Полтавская обл. – 203 (21 выздоровел)

Ровенская обл. – 637 (59 выздоровели)

Сумская обл. – 102 (57 выздоровели)

Тернопольская обл. – 779 (78 выздоровели)

Харьковская обл. – 249 (20 выздоровели)

Херсонская обл. – 111 (35 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 82 (20 выздоровели)

Черкасская обл. – 290 (60 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1571 (110 выздоровели)

Черниговская обл. – 50 (6 выздоровели).

Напомним: За предыдущие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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