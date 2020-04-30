Спада не заметно: 540 новых случаев коронавируса и 11 смертей за сутки в Украине
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Четверг, 30 апреля 2020, 09:18
За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, выздоровели 125 человек.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге
Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников. Был госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Хорошая новость – 125 человек выздоровели".
Дополняется…
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