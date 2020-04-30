Спада не заметно: 540 новых случаев коронавируса и 11 смертей за сутки в Украине
За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, выздоровели 125 человек.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге
Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников. Был госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. Хорошая новость – 125 человек выздоровели".
Детали: Всего за все время эпидемии подтверждено 10 406 случаев COVID-19, в частности у 717 детей и 2063 медика.
В результате осложнений в целом умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников.
На амбулаторном лечении 7192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники.
Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.
В региональном разрезе больше всего случаев 29 апреля было обнаружено в Киеве (60), в Черновицкой области (82), Тернопольской области (71), Ровенской области (49).
В целом случаи подтверждены:
Винницкая обл. – 417 (127 выздоровели)
Волынская обл. – 280 (60 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 347 (23 выздоровели)
Донецкая обл. – 68 (10 выздоровели)
Житомирская обл. – 374 (21 выздоровел)
Закарпатская обл. – 419 (48 выздоровели)
Запорожская обл. – 243 (62 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 862 (72 выздоровели)
г. Киев – 1401 случай (75 выздоровели)
Киевская обл. – 664 (73 выздоровели)
Кировоградская обл. – 391 (100 выздоровели)
Львовская обл. – 430 (77 выздоровели)
Луганская обл. – 33 (4 выздоровели)
Николаевская обл. – 126 (5 выздоровели)
Одесская обл. – 277 (15 выздоровели)
Полтавская обл. – 203 (21 выздоровел)
Ровенская обл. – 637 (59 выздоровели)
Сумская обл. – 102 (57 выздоровели)
Тернопольская обл. – 779 (78 выздоровели)
Харьковская обл. – 249 (20 выздоровели)
Херсонская обл. – 111 (35 выздоровел)
Хмельницкая обл. – 82 (20 выздоровели)
Черкасская обл. – 290 (60 выздоровели)
Черновицкая обл. – 1571 (110 выздоровели)
Черниговская обл. – 50 (6 выздоровели).
Напомним: За предыдущие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 11 пациентов умерли, а 111 выздоровели.
Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.