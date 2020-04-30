В Україні провели рекордну кількість тестувань на COVID-19 за добу

За останню добу, 29 квітня, в Україні було поведено рекордну кількість тестувань на коронавірусну хворобу COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції – 7 315.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу

Пряма мова: "За попередню добу здійснено рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 7 315.

Наша мета – робити якомога більше тестувань задля того щоб побороти нарешті коронавірусну хворобу COVID-19".

Деталі: За попередню добу, 28 квітня, було проведено 5825 тестів методом ПЛР.

Усього з початку епідемії в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.

Степанов також повідомив, що наступної середи Кабінет міністрів підвищить зарплату вірусологам і лаборантам, які раніше не увійшли у перелік працівників медичної галузі, яким підвищили дохід.