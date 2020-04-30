В Украине провели рекордное количество тестирований на COVID-19 за сутки

За последние сутки, 29 апреля, в Украине было поведено рекордное количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19 методом полимеразной цепной реакции – 7315.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "За минувшие сутки сделано рекордное количество исследований методом ПЦР – 7315.

Наша цель – делать как можно больше тестов для того чтобы побороть наконец коронавирусную болезнь COVID-19".

Детали: За предыдущие сутки, 28 апреля, было проведено 5825 тестов методом ПЦР.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.

Степанов также сообщил, что в следующую среду Кабинет министров повысит зарплату вирусологам и лаборантам, которые ранее не вошли в перечень работников медицинской отрасли, которым повысили доход.