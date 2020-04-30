В Украине провели рекордное количество тестирований на COVID-19 за сутки
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Четверг, 30 апреля 2020, 09:40
За последние сутки, 29 апреля, в Украине было поведено рекордное количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19 методом полимеразной цепной реакции – 7315.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге
Прямая речь: "За минувшие сутки совершено рекордное количество исследований методом ПЦР - 7315"
Детали: Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.
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