В Украине провели рекордное количество тестирований на COVID-19 за сутки

За последние сутки, 29 апреля, в Украине было поведено рекордное количество тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19 методом полимеразной цепной реакции – 7315.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге

Прямая речь: "За минувшие сутки совершено рекордное количество исследований методом ПЦР - 7315"

Детали: Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.