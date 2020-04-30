Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фестиваль Atlas Weekend перенесли через коронавірус

Четвер, 30 квітня 2020, 10:43
Фестиваль Atlas Weekend перенесли через коронавірус

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend перенесли на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: пост організаторів у Facebook

Дослівно: "Через непідвладні нам обставини, Atlas Weekend перенесено на наступний рік. У зв’язку із пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на ризик гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа".

Деталі: Повідомляється, що фестиваль відбудеться 6-11 липня 2021 року, а придбані квитки будуть дійсними наступного року.

Організатори зазначили, що наразі ведуть переговори зі всіма артистами, щоб вже заявлений лайнап було повністю збережено, та шукають "багатьох нових артистів" на AW2021.

Вони закликали зберегти придбані квитки до наступного року, щоб підтримати фестиваль. Але для тих, хто вирішить здати квитки незабаром обіцяють опублікувати детальні інструкції, як це зробити.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіли 540 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 пацієнтів, одужали 125 людей.
  • Загалом за весь час епідемії підтверджено 10 406 випадків COVID-19,зокрема у 717 дітей та 2 063 медика. Внаслідок ускладнень загалом померла 261 людина.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: культурамузикакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
культура
Викрадена пам'ять. Як Альбін Гавдзинський живописав спорудження Каховської ГЕС
Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: добірка серіалів липня
Протиотрута. Пам’яті Вікторії Амеліної
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: