Фестиваль Atlas Weekend перенесли через коронавірус

Один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend перенесли на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: пост організаторів у Facebook

Дослівно: "Через непідвладні нам обставини, Atlas Weekend перенесено на наступний рік. У зв’язку із пандемією COVID-19 ми не можемо наражати на ризик гостей, команду та артистів фестивалю, проводячи його цього літа".

Деталі: Повідомляється, що фестиваль відбудеться 6-11 липня 2021 року, а придбані квитки будуть дійсними наступного року.

Організатори зазначили, що наразі ведуть переговори зі всіма артистами, щоб вже заявлений лайнап було повністю збережено, та шукають "багатьох нових артистів" на AW2021.

Вони закликали зберегти придбані квитки до наступного року, щоб підтримати фестиваль. Але для тих, хто вирішить здати квитки незабаром обіцяють опублікувати детальні інструкції, як це зробити.

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