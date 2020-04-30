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Фестиваль Atlas Weekend перенесли из-за коронавируса

Четверг, 30 апреля 2020, 10:43
Фестиваль Atlas Weekend перенесли из-за коронавируса

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend перенесли на 2021 в связи с пандемией коронавируса.

Источник: пост организаторов в Facebook

Дословно: "Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом".

Детали: Сообщается, что фестиваль состоится 6-11 июля 2021, а приобретенные билеты будут действительны в следующем году.

Организаторы отметили, что в настоящее время ведут переговоры со всеми артистами, чтобы уже заявленный лайнап был полностью сохранен, и ищут "много новых артистов" на AW2021.

Они призвали сохранить приобретенные билеты до следующего года, чтобы поддержать фестиваль. Но для тех, кто решит сдать билеты вскоре обещают опубликовать подробные инструкции, как это сделать.

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Предыстория:

  • За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, выздоровели 125 человек.
  • Всего за все время эпидемии подтверждено 10 406 случаев COVID-19, в частности у 717 детей и 2063 медика. В результате осложнений в целом умер 261 человек.

Украинская правда

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Темы: культурамузыкакоронавирус
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