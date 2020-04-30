У Києві за добу 60 хворих на СOVID-19, один летальний
Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 60 людей, одна людина померла.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 30 квітня
Пряма мова: "Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 60 людей. Серед них троє медиків. Один випадок летальний".
Деталі: Загалом у столиці вже 1401 підтверджений випадок COVID-19.
Серед тих, хто захворів 29 квітня – 31 жінка (від 18 до 84 років), 18 чоловіків (від 22 до 84 років), а також 4 дівчинки та 7 хлопчиків до 17 років. Один хворий – з Києво-Печерської лаври.
25 пацієнтів госпіталізували, інші лікуються вдома.
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Передісторія:
- За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіли 540 осіб, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 пацієнтів, одужали 125 людей.
- Загалом за весь час епідемії підтверджено 10 406 випадків COVID-19,зокрема у 717 дітей та 2 063 медика. Внаслідок ускладнень загалом померла 261 людина.