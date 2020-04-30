У Києві за добу 60 хворих на СOVID-19, один летальний

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 60 людей, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 30 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 60 людей. Серед них троє медиків. Один випадок летальний".

Деталі: Загалом у столиці вже 1401 підтверджений випадок COVID-19.

Серед тих, хто захворів 29 квітня – 31 жінка (від 18 до 84 років), 18 чоловіків (від 22 до 84 років), а також 4 дівчинки та 7 хлопчиків до 17 років. Один хворий – з Києво-Печерської лаври.

25 пацієнтів госпіталізували, інші лікуються вдома.

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