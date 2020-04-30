В Киеве за сутки 60 больных СOVID-19, один летальный
Четверг, 30 апреля 2020, 12:13
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, выросло на 60 человек, один человек умер.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 30 апреля
Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 60 человек. Среди них трое медиков. Один случай летальный".
Детали: Всего в столице уже 1401 подтвержденный случай COVID-19.
Среди заболевших 29 апреля – 31 женщина (от 18 до 84 лет), 18 мужчин (от 22 до 84 лет), а также 4 девочки и 7 мальчиков до 17 лет. Один больной – из Киево-Печерской лавры.
25 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся дома.
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Предыстория:
- За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 540 человек, умерли от осложнений коронавирусной болезни 11 пациентов, выздоровели 125 человек.
- Всего за все время эпидемии подтверждено 10 406 случаев COVID-19, в частности у 717 детей и 2063 медика. В результате осложнений в целом умер 261 человек.
Ирина Балачук, УП