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"На лінії фронту": в столиці на коронавірус захворіли 148 медиків

Четвер, 30 квітня 2020, 12:19
Ілюстративне фото

Станом на 30 квітня в столиці є 148 інфікованих на коронавірус медиків, це 10 % усіх хворих на COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Я не втомлюся дякувати нашим лікарям, які буквально - на лінії фронту в боротьбі з цією хворобою. Вони постійно в зоні ризику. 10 відсотків із киян, що захворіли, - саме медики. Лікарі, медсестри, молодший медичний персонал. 148 медиків комунальних медзакладів мають підтверджений діагноз на коронавірус".

Деталі: Серед медиків, що захворіли, - лікарі Олександрівської лікарні, що першою почала приймати хворих на коронавірус. Медичний персонал інфекційних відділень міських лікарень №4, №5, №6, №9 й інших медзакладів столиці.

Є серед хворих і лікарі та медсестри непрофільних відділень, сімейні лікарі, які, надаючи допомогу, не знали, що людина інфікована. Є медики також приватних клінік та державних медичних установ.

На сьогодні в станціонарах перебувають 22 медики. Інших хвороба зачепила в більш легкій формі і вони лікуються на самоізоляції.

Нагадаємо: Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 60 людей. Серед них троє медиків. Один випадок летальний.

Загалом у столиці вже 1401 підтверджений випадок COVID-19. 

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗКиїв
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