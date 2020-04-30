"На линии фронта": в столице коронавирусом заболели 148 медиков

По состоянию на 30 апреля в столице - 148 инфицированных коронавирусом медиков, это 10% всех больных COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Я не устану благодарить наших врачей, которые буквально - на линии фронта в борьбе с этой болезнью. Они постоянно в зоне риска. 10 процентов из киевлян заболевших - именно медики. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал. 148 медиков коммунальных медучреждений имеют подтвержденный диагноз на коронавирус".

Детали: Среди заболевших медиков - врачи Александровской больницы, что первой начала принимать больных коронавирусом. Медицинский персонал инфекционных отделений городских больниц №4, №5, №6, №9 и других медучреждений столицы.

Есть среди больных и врачи и медсестры непрофильных отделений, семейные врачи, которые, оказывая помощь, не знали, что человек инфицирован. Есть медики также частных клиник и государственных медицинских учреждений.

На сегодня в станционарах находятся 22 медика. Других болезнь затронула в более легкой форме и они лечатся на самоизоляции.

Напомним: Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 60 человек. Среди них трое медиков. Один случай летальный.

Всего в столице уже 1401 подтвержденный случай COVID-19.