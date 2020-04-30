Кличко неприємно шокований: звернувся до порушників карантину

Мер Києва Віталій Кличко попередив порушників карантину, що вони наражають на небезпеку не лише себе, а й багатьох інших людей, та просить не пред’являти претензії у випадку захворювання на коронавірус.

Джерело: очільник столиці на онлайн пресконференції

Пряма мова: "Хотів би ще раз звернутись до киян. Я неприємно шокований кількістю людей, які самі собі скасували карантин, вийшли на вулиці, нехтуючи усіма засобами безпеки. Вчора на Хрещатику гуляли вже багато людей, переважно без масок, більш того – з дітьми. А на дорогах такі затори!.. Бо всі вирішили кудись поїхати.

Хочу сказати одне: ви звичайно можете не вірити в загрозу і говорити, що все це легенди.. Але в такому випадку ви не можете потім пред’являти претензії, що лікарні – переповнені, що вам не змогли надати допомогу, що вас не попереджали. Бо як вберегти людей, якщо вони самі цього не хочуть, ще й наражають на небезпеку інших.

Деталі: Мер подякував тим, хто дотримується карантинних обмежень.

Чому це важливо: Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу послаблення карантинних обмежень, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих COVID-19.

Він наголосив, що це - не зняття обмежень, а їх послаблення. При погіршенні ж ситуації влада одразу ж повертатиметься до карантину. Кличко закликав усі підприємства та організації суворо дотримуватися регламентів роботи, а всіх киян – елементарних правил безпеки.