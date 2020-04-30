Кличко неприємно шокований: звернувся до порушників карантину

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Четвер, 30 квітня 2020, 12:39

Мер Києва Віталій Кличко попередив порушників карантину, що вони наражають на небезпеку не лише себе, а й багатьох інших людей, та просить не пред’являти претензії у випадку захворювання на коронавірус.

Джерело: очільник столиці на онлайн пресконференції

Пряма мова: "Хотів би ще раз звернутись до киян. Я неприємно шокований кількістю людей, які самі собі скасували карантин, вийшли на вулиці, нехтуючи усіма засобами безпеки. Вчора на Хрещатику  гуляли вже багато людей, переважно без масок, більш того – з дітьми. А на дорогах такі затори!.. Бо всі вирішили кудись поїхати.

Хочу сказати одне: ви звичайно можете не вірити в загрозу і говорити, що все це легенди.. Але в  такому випадку ви не можете потім пред’являти претензії, що лікарні – переповнені, що вам не змогли надати допомогу, що вас не попереджали. Бо як вберегти людей, якщо вони самі цього не хочуть, ще й наражають на небезпеку інших.

Деталі: Мер подякував тим, хто дотримується карантинних обмежень.

Українська правда
Теми: карантин коронавірус Віталій Кличко


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