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Кличко неприятно шокирован: обратился к нарушителям карантина

Четверг, 30 апреля 2020, 12:39
Кличко неприятно шокирован: обратился к нарушителям карантина

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил нарушителей карантина, что они подвергают опасности не только себя, но и многих других людей, и просит не предъявлять претензии в случае заболевания коронавирусом.

Источник: глава столицы на онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Хотел бы еще раз обратиться к киевлянам. Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже много людей, преимущественно без масок, более того - с детьми . А на дорогах такие пробки!.. Ибо все решили куда-то уехать.

Хочу сказать одно: вы конечно можете не верить в угрозу и говорить, что все это легенды.. Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы - переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали. А как уберечь людей, если они сами этого не хотят, еще и подвергают опасности других".

Детали: Мэр поблагодарил тех, кто придерживается карантинных ограничений.

Почему это важно: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который может начаться 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных COVID-19.

Он отметил, что это - не снятие ограничений, а их ослабление. При ухудшении же ситуации власть сразу же возвращаться к карантину. Кличко призвал все предприятия и организации строго соблюдать регламент работы, а всех киевлян - элементарные правила безопасности.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусВиталий Кличко
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