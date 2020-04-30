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Стефанчук: в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме

Четверг, 30 апреля 2020, 12:54
Стефанчук: в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме

В Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета

Прямая речь: "Мы завершили работу связанную с наработкой первого законопроекта с блока народовластия о всеукраинском референдуме.

Мы уже получили не только положительные отзывы, но и замечания, как от украинских специалистов, от украинских научных институтов, так и от международных организаций.

Мы ожидаем сейчас выводы от швейцарских институтов, мы обратились к послу Швейцарии.

Благодаря представителям Венецианской комиссии мы перевели его на английском язык и распространили для всего мира и мы ожидаем отзывы по этому законопроекту.

Думаю, что после завершения карантинных мероприятий мы обязательно проведем финальное собрание рабочей группы и вынесем этот законопроект в зал".

Что было раньше: 28 апреля президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ.

Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная Радареферендумзаконодательство
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