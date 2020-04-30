Нардеп "Слуги народу" каже, що на Кіпрі перехворів коронавірусом. Повертається в Київ

Нардеп фракції "Слуга народу" Андрій Холодов каже, що на Кіпрі переніс захворювання коронавірусом.

Джерело: Холодов у Facebook

Деталі: Після появи новин, що він вилетів з України після попередження про закриття кордонів і пропустив з тих пір 5 засідань Верховної Ради, Холодов вирішив надати пояснення.

Нардеп стверджує, що президент і глава фракції СН, а також багато колег були в курсі ситуації.

За словами Холодва, з Києва на Кіпр він вилетів 15 березня тому, що на наступний день його маленького сина мали там оперувати. Нардеп зазначає, що планував повернутися відразу після операції - 17 березня і мав на руках квиток на рейс Ларнака-Київ.

Пряма мова: "У Раді я сиджу практично поруч з депутатами Русланом Горбенком і Володимиром Ватрасом, які одними з перших отримали позитивні тести на коронавірус.

Рейс до Києва на 17 березня було скасовано авіакомпанією.

Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусів. У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів.

Тест на Кіпрі мені зробити тоді не могли - людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть у будівлі лікарень.

Лікарі зобов'язали мене самоізолюватись і в письмовій формі заборонили поїздки.

На 20 березня було заплановано евакуаційний рейс до Києва. Я вирішив не пробувати вилетіти 20 березня, щоб не порушувати заборону лікарів на переміщення і не наражати на небезпеку зараження сотні громадян України в літаку. І я вважаю, що це було правильним рішенням".

Деталі: Таким чином Холодов говорить, що опинився заблокованим за межами України, без фізичної можливості повернутися до Києва, і з вельми обгрунтованими підозрами на COVID-19. Нардеп зазначає, що переніс хворобу досить важко, перебуваючи весь цей час з сім'єю в самоізоляції. При цьому Холодов не вказує, чи було його інфікування підтверджено лабораторними аналізами.

Пряма мова: "12 днів я приймав антибіотики. Тільки після того, як мені стало легше, я почав шукати способи повернутися до Києва. Сьогодні - 30 квітня - буде перший за довгий час рейс Ларнака-Київ, яким я зможу прилетіти".

Що передувало: Журналісти "Схем" з'ясували, що нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав на Кіпр після заклику президента Володимира Зеленського до українців повернутися додому. З тих пір він пропустив 5 засідань Верховної Ради.

За даними журналістів, 30 березня Холодов також не був присутній на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де він займає посаду заступника голови. У наступних засіданнях нардеп брав участь в режимі онлайн.