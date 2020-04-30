Пропустив 5 засідань Ради: "слуга" вилетів на Кіпр перед закриттям кордону

Нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав на Кіпр після заклику президента Володимира Зеленського до українців повернутись додому. Відтоді він пропустив 5 засідань Верховної Ради.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Журналісти з’ясували, що Холодов вилетів у Ларнаку 15 березня, хоча українців попередили про припинення авіасполучення з 17 березня.

З того часу нардепа в Україні не було.

За півтора місяці Верховна Рада вже 5 разів збиралась на позачергові засідання. Зокрема, парламентарі ухвалювали термінові рішення для протидії коронавірусу.

"Схеми"

Окрім того, 30 березня Холодов також не був присутній на засіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де він обіймає посаду заступника голови.

У наступних же засіданнях нардеп брав участь у режимі онлайн.

"Схеми" також вказують, що за цей час авіакомпанія Sky Up здійснила щонайменше один евакуаційний рейс для українців із Кіпру (20 березня).

Станом на 29 квітня, підтвердили журналістам три джерела, Холодов дійсно перебуває на Кіпрі та не відвідував Україну. Серед джерел "Схем": правоохоронець Кіпру з доступом до бази перетину кордону цієї держави, співробітники української авіакомпанії та Державної прикордонної служби України.

Журналісти також вказують, що нардеп із дружиною володіють маєтком поблизу узбережжя у місті Лімасол. Саме там донедавна була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів. Цей факт допоміг розслідувачам з’ясувати, що родина депутата причетна до столичного тютюнового бізнесу. Самому ж Холодову приписують лобіювання "тютюнової правки", яка збільшує заробітки для роздрібних торговців цигарками.

"Схеми" направили запит нардепу та його помічникам із питанням про те, чому він залишив країну після заклику президента повернутись додому. Наразі відповіді журналісти не отримали.

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