Нардеп "Слуги народа" говорит, что на Кипре переболел коронавирусом. Возвращается в Киев

Нардеп фракции "Слуга народа" Андрей Холодов говорит, что на Кипре перенес заболевание коронавирусом.

Источник: Холодов в Facebook

Детали: После появления новостей о том, что он вылетел из Украины после предупреждения о том, что границы будут закрыты и пропустил с тех пор 5 заседаний Верховной Рады, Холодов решил объясниться.

Нардеп утверждает, что президент и глава фракции СН, а также многие коллеги были в курсе ситуации.

По словам Холодва из Киева на Кипр он вылетел 15 марта по причине того, что на следующий день его маленького сына должны были там оперировать. Нардеп отмечает, что планировал вернуться сразу после операции - 17 марта и имел на руках билет на рейс Ларнака-Киев.

Прямая речь: "В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус.

Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией.

Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей.

Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц.

Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки.

На 20 марта был запланирован эвакуационный рейс в Киев. Я решил не пробовать вылететь 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение и не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины в самолете. И я считаю, что это было правильным решением".

Детали: Таким образом Холодов говорит, что оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев, и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19. Нардеп отмечает, что перенес болезнь достаточно тяжело, находясь все это время с семьей в самоизоляции. При этом Холодов не указывает, было ли его инфицирование подтверждено лабораторными анализами.

Прямая речь: "12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь".

Что предшествовало: Журналисты "Схем" выяснили, что нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Холодов выехал на Кипр после призыва президента Владимира Зеленского к украинцам вернуться домой. С тех пор он пропустил 5 заседаний Верховной Рады.

По данным журналистов, 30 марта Холодов также не присутствовал на заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где он занимает должность заместителя председателя. В следующих же заседаниях нардеп участвовал в режиме онлайн.