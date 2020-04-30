Заступниця голови Верховної Ради Ірина Кондратюк дорікнула нардепам, які прийшли на засідання парламенту без масок та нагадала, що карантинні заходи в Україні діють до 12 травня.

Джерело: засідання Верховної Ради 30 квітня

Деталі: Спочатку глава парламенту Дмитро Разумков сказав нардепу "Голосу" Соломії Бобровській, що вона певно "загубила маску", у відповідь нардеп зазначила, що з трибуни Ради можна виступати і без маски.

Після цього слово у Раді взяла заступник глави ВР нардепка "Батьківщини" Кондратюк.

Пряма мова Кондратюк: "Шановні колеги а можна, щоб усі депутати вдягнули маски? У нас, до речі, карантинний режим і він не послаблений до 12 травня.

Майте повагу один до одного. Це просто ганебно, якщо чесно, на вас дивляться всі глядачі. Вдягніть, будь ласка, маски. Ті, хто їх не має, можуть іти погуляти".

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