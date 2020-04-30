У Раді відчитали нардепів без масок: можете йти погуляти

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Четвер, 30 квітня 2020, 14:17

Заступниця голови Верховної Ради Ірина Кондратюк дорікнула нардепам, які прийшли на засідання парламенту без масок та нагадала, що карантинні заходи в Україні діють до 12 травня.

Джерело: засідання Верховної Ради 30 квітня

Деталі: Спочатку глава парламенту Дмитро Разумков сказав нардепу "Голосу" Соломії Бобровській, що вона певно "загубила маску", у відповідь нардеп зазначила, що з трибуни Ради можна виступати і без маски.

Після цього слово у Раді взяла заступник глави ВР нардепка "Батьківщини" Кондратюк.

Пряма мова Кондратюк: "Шановні колеги а можна, щоб усі депутати вдягнули маски? У нас, до речі, карантинний режим і він не послаблений до 12 травня.

Майте повагу один до одного. Це просто ганебно, якщо чесно, на вас дивляться всі глядачі. Вдягніть, будь ласка, маски. Ті, хто їх не має, можуть іти погуляти".

 
 

Нагадаємо: 

  • Під час позачергових засідань Ради від початку карантинного режиму в Україні народні обранці перебувають у сесійній залі у захисних масках, деякі - в рукавичках.
  • Зазвичай, перед голосуванням глава ВР Дмитро Разумков закликав всіх нардепів одягти маски: "Апарат забезпечив усіх. Одягніть маски".

Альона Мазуренко, УП
Теми: Верховна Рада карантин коронавірус Covid-2019


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