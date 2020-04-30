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В Раде отчитали нардепов без масок: можете идти погулять

Четверг, 30 апреля 2020, 14:17
В Раде отчитали нардепов без масок: можете идти погулять

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк упрекнула нардепов, которые пришли на заседание парламента без масок и напомнила, что карантинные мероприятия в Украине действуют до 12 мая.

Источник: заседание Верховной Рады 30 апреля

Детали: Сначала глава парламента Дмитрий Разумков сказал нардепу "Голоса" Соломии Бобровской, что она, вероятно, "потеряла маску", в ответ нардеп отметила, что с трибуны Рады можно выступать и без маски.

После этого слово в парламенте взяла заместитель главы ВР нардеп "Батькивщины" Кондратюк.

Прямая речь Кондратюк: "Уважаемые коллеги а можно, чтобы все депутаты надели маски? У нас, кстати, карантинный режим и он не ослаблен до 12 мая.

Имейте уважение друг к другу. Это просто позорно, если честно, на вас смотрят все зрители. Наденьте, пожалуйста, маски. Те, кто их не имеет, могут идти погулять".

 
 

Напомним:

  • Во время внеочередных заседаний Рады от начала карантинного режима в Украине народные избранники находятся в сессионном зале в защитных масках, некоторые - в перчатках.
  • Обычно, перед голосованием глава ВР Дмитрий Разумков призывал всех нардепов надеть маски: "Аппарат обеспечил всех. Наденьте маски".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Верховная РадакарантинкоронавирусCovid-2019
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