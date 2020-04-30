Арахамія про вибухи у Балаклії: є дві абсолютно різні версії подій

Верховна Рада продовжила роботу Тимчасової слідчої комісії щодо вибухів на військових складах та арсеналах зі зброєю в Україні, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі є дві абсолютно протилежні за змістом версії подій на арсеналі у Балаклії.

Джерело: засідання Верховної Ради 30 квітня

Пряма мова: "Була низка пожеж на складах і арсеналах. Ми почали роботу комісії з найбільшого і найпотужнішого арсеналу в східній Європі (Балаклії), де ми втратили майна і боєприпасів тільки по балансовій вартості на 12 млрд гривень. Якщо взяти ринкову вартість – не менше 10 млрд доларів.

Харківське управління СБУ розглядало 3 роки цю справу і дуже швидко прийшло до висновку, що це був якийсь російський безпілотник, який десь пролітав і якимось чином здійснив цю диверсію.

Коли ми почали опитувати людей, які починали слідчий процес, то м’яко кажучи, здивувалися.

Перша експертиза харківського інституту Бокаріуса, який залучили до цього розслідування, вони прийшли до висновку, що це були снаряди, які заклали на території самого арсеналу. Як тільки такий висновок отримали, на всіх людей почали тиснути і перекинули експертизу в Київ, яка прийшла до висновку про безпілотник.

Ми не кажемо, що цей висновок правдивий, чи той правдивий. Ми кажемо, що є дві абсолютно полярно різних версій подій на цьому арсеналі".

Деталі: Арахамія додав, що за тиждень до пожежі нібито мав би вступити в силу висновок аудиторської комісії про нестачу на арсеналі на 560 млн грн.

У комісії вважають, що треба забрати розслідування з Харкова до Києва, провести повторну експертизу та зробити цей процес якомога відкритішим для суспільства.

Арахамія закликав продовжити роботу ТСК щодо вибухів на складах. Рада підтримала відповідне прохання 332 голосами та продовжила роботу комісії на пів року.

Що передувало: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що основна версія про причини пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Балаклія Харківської області була політично ангажованою.

Арахамія зазначив, це його особиста думка: що версія про диверсію "була політично ангажованою і взагалі була фейковою".

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