Арахамия о взрывах в Балаклее: есть две совершенно разные версии событий

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Четверг, 30 апреля 2020, 15:05

Верховная Рада продлила работу временной следственной комиссии по взрывам на военных складах и арсеналах с оружием в Украине, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас есть две абсолютно противоположные по содержанию версии событий на арсенале в Балаклее.

Источник: заседание Верховной Рады 30 апреля

Прямая речь: "Был ряд пожаров на складах и арсеналах. Мы начали работу комиссии из крупнейшего и самого мощного арсенала в восточной Европе (Балаклее), где мы потеряли имущества и боеприпасов только по балансовой стоимости на 12 млрд гривен. Если взять рыночную стоимость - не меньше 10 млрд долларов.

Харьковское управление СБУ рассматривало 3 года это дело и очень быстро пришло к выводу, что это был какой-то российский беспилотник, который где-то пролетал и каким-то образом осуществил эту диверсию.

Когда мы начали опрашивать людей, которые начинали следственный процесс, то мягко говоря, удивились.

Первая экспертиза харьковского института Бокариуса, который привлекли к этому расследованию, они пришли к выводу, что это были снаряды, которые заложили на территории самого арсенала. Как только такой вывод получили, на всех людей начали давить и перебросили экспертизу в Киев, которая пришла к выводу о беспилотнике.

Мы не говорим, что этот вывод истинный, или тот истинный. Мы говорим, что есть две абсолютно полярно разные версии событий на этом арсенале".

Детали: Арахамия добавил, что за неделю до пожара якобы должно было вступить в силу заключение аудиторской комиссии о нехватке на арсенале 560 млн грн.

В комиссии считают, что надо забрать расследование из Харькова в Киев, провести повторную экспертизу и сделать этот процесс как можно более открытым для общества.

Арахамия призвал продолжить работу ВСК по взрывам на складах. Рада поддержала соответствующую просьбу 332 голосами и продолжила работу комиссии на полгода.

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что основная версия причин пожара и взрывов на складе боеприпасов в Балаклея Харьковской области была политически ангажированной.

Арахамия отметил, это его личное мнение: что версия о диверсии "была политически ангажированной и вообще была фейковой".

Знать больше: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Предыстория:

  • 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.
  • Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл .), Кривом Роге (Днепропетровская обл.).

Алена Мазуренко, УП
Темы: Арахамия взрыв оружие


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