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Путин подумает, не спеть ли "День победы" с балкона

Четверг, 30 апреля 2020, 15:25
Путин подумает, не спеть ли День победы с балкона

Президент России Владимир Путин пообещал молодежи подумать об участии в акции к 9 мая, в ходе которой россиян призывают выйти на балконы и спеть песню "День победы".

Источник: онлайн-встреча Путина с волонтерами, ТАСС, видео

Детали: Добровольцы движения "Волонтеры Победы" пригласили президента РФ присоединиться к их акции в честь юбилея Победы.

9 мая в 19:00 они предлагают выйти на балкон или к окну и спеть "всей страной" песню "День Победы".

Прямая речь Путина: "Я с удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами".

Напомним: 16 апреля Владимир Путин из-за пандемии коронавируса перенес парад Победы на Красной площади и акцию "Бессмертный полк" к 9 мая. Он надеется, что массовые мероприятия к празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне состоятся позже в 2020 году.

Путин во время пандемии коронавируса и карантина живёт и работает в государственной резиденции Ново-Огарёво, а совещания и встречи проводит онлайн.

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Темы: ПутинРосcияистория
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