Путин подумает, не спеть ли "День победы" с балкона

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Четверг, 30 апреля 2020, 15:25

Президент России Владимир Путин пообещал молодежи подумать об участии в акции к 9 мая, в ходе которой россиян призывают выйти на балконы и спеть песню "День победы".

Источник: онлайн-встреча Путина с волонтерами, ТАСС, видео

Детали: Добровольцы движения "Волонтеры Победы" пригласили президента РФ присоединиться к их акции в честь юбилея Победы – 9 мая в 19:00 выйти на балкон или к окну и спеть "всей страной" песню "День Победы".

Прямая речь Путина: "Я с удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами".

Темы: Путин Росcия история


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